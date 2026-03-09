Una storia d’amore in danza | i nuovi orizzonti folk del Val d' Akragas con le musiche di Francesco Buzzurro

Una storia d’amore in danza prende vita nel Val d’Akragas con le nuove interpretazioni folk accompagnate dalle musiche di Francesco Buzzurro. Dietro ogni spettacolo della compagnia ci sono mesi di prove e studio delle coreografie, un lavoro che combina memoria e rinnovamento. La rappresentazione mette in scena un percorso artistico che coinvolge i performer e il pubblico, mantenendo vivo il legame con le tradizioni.

Lello Casesa, direttore artistico della storica compagnia agrigentina, presenta il frammento scenico appositamente creato per il Mandorlo in fiore 2026. Le coreografie sono di Dino Romano Dietro ogni spettacolo del Val d'Akragas ci sono mesi di prove, studio delle coreografie e un lavoro paziente che unisce memoria e rinnovamento. Con il Festival internazionale del folklore ormai pronto a entrare nel vivo con l'accensione del Tripode dell'amicizia in programma martedì 10 marzo, Lello Casesa racconta il percorso che ha portato alla costruzione del nuovo spettacolo."Lo abbiamo preparato per tanto tempo - spiega il direttore artistico del gruppo - ed è un pò come accade per il carnevale di Rio de Janeiro, dove le scuole di samba lavorano a lungo prima della grande festa popolare.