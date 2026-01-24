Via l’Ice dalle città | maxi corteo a Minneapolis contro l’Ice migliaia di persone invadono le strade – Video

A Minneapolis, migliaia di persone hanno partecipato a un corteo pacifico contro le operazioni dell’Ice, nonostante le temperature rigide. La mobilitazione è stata una risposta all’arresto di un bambino di cinque anni, suscitando preoccupazione e solidarietà nella comunità locale. L’evento evidenzia il crescente dissenso verso le politiche di controllo dell’immigrazione negli Stati Uniti e il desiderio di tutela per i diritti dei più vulnerabili.

Nonostante il freddo e temperature sotto i 20 gradi, gli oppositori alle operazioni anti-migranti nel Minnesota si sono mobilitati in massa ieri mentre le autorità americane cercavano di placare l’indignazione suscitata dall’ arresto di un bambino di 5 anni da parte della polizia dell’immigrazione ( Ice ). Migliaia di persone si sono radunate nel primo pomeriggio nel centro di Minneapolis, la città più grande dello Stato del Minnesota, per chiede l’abolizione dell’Ice e di “lasciare in pace i nostri vicini”. Altre manifestazioni si sono svolte intorno a un edificio utilizzato dall’Ice e all’ aeroporto internazionale di Minneapolis-Saint Paul, da dove partono i migranti destinati ai centri di detenzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Migliaia di persone in strada contro l’ICE dopo l’uccisione di una donna a MinneapolisNumerose persone si sono radunate in varie città degli Stati Uniti in seguito alla tragica morte di Renee Nicole Macklin Good, uccisa mercoledì a Minneapolis da un agente dell’ICE durante un'operazione federale.

