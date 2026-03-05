Migliaia di soldati curdo-iraniani hanno avviato un’operazione militare nel nord-ovest dell’Iran, coinvolgendo le forze di entrambe le parti. L’attacco rappresenta un cambiamento nelle attività militari nella regione, con le milizie coinvolte in scontri diretti contro le autorità iraniane. La situazione si sviluppa in un’area strategica, con le forze curde che si sono mosse sul campo di battaglia.

Le milizie curdo-iraniane hanno varato un’offensiva di terra nel nord-ovest dell’Iran, aprendo una nuova fase del conflitto scatenato da Stati Uniti e Israele. Un funzionario statunitense ha confermato l’azione mentre migliaia di combattenti curdi iracheni si muovono lungo il confine. L’operazione arriva dopo cinque giorni di raid aerei che hanno indebolito le difese nemiche. L’obiettivo strategico è scardinare un apparato militare già provato da cento ore di bombardamenti continui. La Cia sta lavorando per fornire supporto armamentistico alle forze curde con l’intento di fomentare una rivolta popolare interna. Il Pentagono ha dichiarato il controllo totale sui cieli iraniani, annunciando l’avvio della seconda fase dell’attacco in profondità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Iniziata un’offensiva di terra di migliaia di curdi in IranL’escalation della guerra in Medio Oriente registra un nuovo sviluppo sul terreno.

Ciò È PALESEMENTE FALSO! I curdi iracheni NON hanno ancora lanciato l'offensiva di terra.

