Orario di lavoro dei medici e dirigenti sanitari | la replica dell' Azienda Usl Toscana nord ovest

L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest risponde alla richiesta della Funzione pubblica Cgil riguardante l'orario di lavoro di medici e dirigenti sanitari. In particolare, l'ente chiarisce che il regolamento vigente per la dirigenza rimane invariato, ribadendo l'importanza di mantenere le attuali disposizioni per garantire un servizio efficiente e qualificato. La posizione dell'azienda si inserisce nel confronto in corso sulla regolamentazione oraria nel settore sanitario.

In merito all'intervento della Funzione pubblica Cgil sull'orario di lavoro di medici e dirigenti sanitari, con la richiesta del sindacato di modificare nella sostanza il regolamento dedicato, l'Azienda Usl Toscana nord ovest replica che "il regolamento sull'orario di lavoro della dirigenza.

