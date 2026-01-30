Meno mafia e omicidi ma sempre più violenza sulle donne | così si evolve la criminalità nel distretto di Palermo

La criminalità nel distretto di Palermo sta cambiando volto. Meno omicidi e meno denunce per associazione mafiosa, ma aumentano le violenze contro le donne. La lotta tra le forze dell’ordine e le organizzazioni criminali si concentra su altri fronti, lasciando comunque aperti problemi ancora irrisolti.

I dati sono contenuti nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario in vista della cerimonia che si svolgerà al palazzo di giustizia. Crescono decisamente i casi di stupro, di stalking e soprattutto i tentativi di omicidio ai danni di vittime di sesso femminile (+71%). Salgono anche gli episodi di corruzione, ma calano estorsioni, furti e rapine Diminuiscono gli omicidi, compresi quelli colposi legati alle morti sul lavoro, così come sono in calo, seppur di poco, le denunce per associazione mafiosa. Si riducono persino i furti e le rapine. In compenso, però, aumentano i casi di corruzione (addirittura del 49%), i decessi dovuti ad incidenti stradali (+24%), ma soprattutto tutti quei reati - dal tentativo di omicidio alla violenza sessuale e allo stalking - che più frequentemente colpiscono le donne.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo Crimine

Palermo nel 2025 si presenta con una realtà complessa, dove criminalità organizzata, corruzione e attività illecite si intrecciano nella vita quotidiana della città.

Ultime notizie su Palermo Crimine

