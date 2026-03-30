Miami Sinner batte Lehecka in finale | si avvicina ad Alcaraz e punta alla cima dell’ATP

A Miami, il tennista italiano ha conquistato il titolo del torneo Masters 1000, sconfiggendo in finale il giocatore ceco in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. La vittoria si è svolta domenica 29 marzo e rappresenta un risultato importante nel percorso nel circuito professionistico. Con questa affermazione, il tennista si avvicina alla posizione di vertice dell’ATP.

Miami – Jannik Sinner trionfa a Miami. Domenica 29 marzo, il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 americano battendo in finale il ceco Jiri Lehecka in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Sinner è riuscito così a completare il Sunshine Double dopo aver già trionfato a Indian Wells e soprattutto a conquistare punti pesanti nella corsa al primo posto del ranking Atp, avvicinando Carlos Alcaraz in testa alla classifica generale. Grazie alla finale centrata a Miami infatti, Sinner si era già avvicinato al primo posto occupato dallo spagnolo. Alcaraz arrivava infatti a Miami dopo essere stato eliminato al secondo turno lo scorso anno e il ko al terzo turno contro Korda gli è valso ‘soltanto’ 40 punti, facendolo salire quindi a quota 13. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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