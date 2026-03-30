Una telefonata apparentemente normale si trasforma in un tentativo di truffa, con chiamate ripetute che cercano di mettere in crisi la lucidità della vittima. La vittima ha detto di essersi salvata grazie alla presenza di uno psichiatra. La vicenda si è svolta nel comune di Barasso, in provincia di Varese.

BARASSO (Varese) Una telefonata come tante. Poi una più insistente. E una terza. Le truffe cominciano così, con un lento assedio fino a incrinare la lucidità. Dall’altra parte del telefono però stavolta c’era Isidoro Cioffi (nella foto), psichiatra di Barasso che di quei meccanismi conosce ogni ingranaggio. "Anch’io nel mirino", racconta nella dissezione della tentata una truffa. Al telefono, un sedicente carabiniere. Tono autorevole, quasi perentorio. Chiede dati personali, informazioni, conferme. Il ritmo è tutto. Non c’è tempo per riflettere. Poi arriva l’urgenza, costruita ad arte. Una situazione da risolvere subito, una possibile perquisizione, una minaccia velata ma concreta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Mi sono salvato dalla truffa perché psichiatra"

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