Fermati hai la portiera aperta ma è una truffa | anziano salvato dalla polizia locale

Un uomo anziano stava guidando lungo via Rebuzzini quando una macchina si è fermata accanto a lui. La persona alla guida gli ha gridato di fermarsi, dicendogli che aveva la portiera aperta. L’uomo, però, si è insospettito e ha chiamato subito la polizia locale. Gli agenti sono arrivati in pochi minuti e hanno scoperto che si trattava di una truffa: qualcuno cercava di approfittarsi della sua distrazione. Fortunatamente, grazie alla pronta reazione del pensionato e all’intervento delle forze dell’ordine, il tentativo

Il fatto è accaduto stamattina in Brianza. Non c'è più solo il trucco dello specchietto, adesso arriva anche quello della portiera rimasta aperta Stava percorrendo in auto la via Rebuzzini quando, improvvisamente, si è avvicinata un’altra vettura. Il conducente gli ha indicato che la portiera della sua auto era rimasta aperta. Ma le intenzioni erano ben altre. È successo nella mattinata di martedì 10 febbraio a Varedo. Il malcapitato conducente era un uomo di 82 anni che si è accostato per controllare quale portiera non fosse stata chiusa. Neppure il tempo di rendersi conto di che cosa stava succedendo che l’uomo che gli aveva segnalato il problema è sceso dall’auto e ha aperto la portiera dell'auto dell'anziano e ha iniziato a frugare.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Fermata Portiera

Questa mattina a Roma, un uomo ha tentato di togliersi la vita dal ponte Spizzichino, vicino agli ex Mercati generali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fermata Portiera

Fermati, hai la portiera aperta, ma è una truffa: anziano salvato dalla polizia localeIl fatto è accaduto stamattina in Brianza. Non c'è più solo il trucco dello specchietto, adesso arriva anche quello della portiera rimasta aperta ... monzatoday.it

Hai trovato un’ammaccatura sulla portiera e stai già piangendo per il conto del carrozziere Fermati subito! La soluzione è più semplice di quanto pensi e puoi farla direttamente nel tuo garage. Il nostro Kit di Riparazione Professionale è progettato per el - facebook.com facebook