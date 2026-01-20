Kelly | Sono cresciuto in affido senza famiglia Il calcio mi ha salvato mi faceva guardare altrove
Kelly, cresciuto in affidamento senza una famiglia stabile, ha trovato nel calcio una via di salvezza e un punto di riferimento. Il suo amore per lo sport è rimasto immutato nel tempo, accompagnandolo durante le sfide della vita. In questa testimonianza, il difensore inglese condivide il suo percorso, evidenziando come il calcio abbia rappresentato una costante di speranza e stabilità fin dall’infanzia.
Un'infanzia complicata, l'affido (insieme ai fratelli Mary e Marcus) quando aveva 7 anni, poi gli spostamenti in varie famiglie fino al raggiungimento della maggiore età. Quando ormai aveva capito che il calcio sarebbe stato la sua vita. E la sua vera famiglia. Il difensore inglese della Juve, Lloyd Kelly, si confessa in un'intervista a "La Stampa" e racconta la sua storia iniziata in salita. "L'affidamento è qualcosa che tengo profondamente vicino a me perché è così che sono diventato adulto, è così che io e i miei due fratelli siamo cresciuti per molti anni. Si tratta di un qualcosa di buono che viene fuori da situazioni negative, ben diverse rispetto a un'infanzia "normale - afferma il numero 6 bianconero -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
