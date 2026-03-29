Evelina Sgarbi l’appello ad Achille Lauro | Vorrei conoscerlo E la dedica a papà Vittorio

Evelina Sgarbi ha pubblicato il libro autobiografico 'Nata Sgarbi', disponibile da martedì in libreria. Nel testo, la figura di suo padre, Vittorio Sgarbi, viene descritta attraverso un rapporto definito complicato. L'autrice rivolge anche un appello pubblico a Achille Lauro, esprimendo il desiderio di conoscerlo, e dedica alcune parole a suo padre.

(Adnkronos) – Dal rapporto complicato con il padre, Vittorio Sgarbi, al desiderio di amore. Evelina Sgarbi si racconta nel suo libro autobiografico intitolato 'Nata Sgarbi', da martedì in tutte le librerie. Ospite oggi a Verissimo, Evelina ha raccontato alcuni particolari della sua vita. Una copia del libro è finita anche tra le mani del critico. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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