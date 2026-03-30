mezza maratona quindicimila runner per ferrari

Nella seconda edizione della Mezza Maratona d’Italia, dedicata al memorial Enzo Ferrari, si sono registrati circa quindicimila partecipanti. La gara si è svolta senza problemi e con buona affluenza di pubblico lungo il percorso. La manifestazione ha coinvolto numerosi runner provenienti da vari Paesi, con un’organizzazione che ha garantito il regolare svolgimento dell’evento.

Tutto perfetto alla seconda edizione della Mezza Maratona d’Italia, memorial Enzo Ferrari. A partire dal meteo, con temperatura ottimale per correre, ogni altro aspetto della macchina organizzativa ha poi funzionato a dovere, come dev’essere per una manifestazione che ha avuto 4mila partecipanti alla ’family run’, 3.500 alla 10 chilometri non competitiva e ben 7.500 sulla canonica distanza di 21.975 metri, dal Museo Ferrari a Maranello fino al Palazzo Ducale di Modena: 15mila atleti oltre alle loro famiglie. Un impatto importante che richiede la massima attenzione, e così è stato. Venendo alla gara competitiva, tutto come da copione: gli atleti africani hanno dominato nettamente, come era da prevedere una volta visti i tempi di cui erano accreditati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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