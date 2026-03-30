Secondo le previsioni meteo, Napoli affronta una settimana di Pasqua segnata da condizioni di maltempo. Oggi il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che varieranno tra 9°C e 17°C.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con temperatura minima di 9°C e massima di 17°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 12°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da qualche nube sparsa, con una temperatura di 12°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Napoli, la settimana di Pasqua inizia all’insegna del maltempo

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