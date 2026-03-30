Meteo Napoli la settimana di Pasqua inizia all’insegna del maltempo
Secondo le previsioni meteo, Napoli affronta una settimana di Pasqua segnata da condizioni di maltempo. Oggi il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che varieranno tra 9°C e 17°C.
Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con temperatura minima di 9°C e massima di 17°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 12°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da qualche nube sparsa, con una temperatura di 12°C. 🔗 Leggi su 2anews.it
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