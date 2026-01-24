Domenica all' insegna del maltempo | la Protezione Civile dirama un' allerta meteo

Domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con un’allerta emessa dalla Protezione Civile. Le previsioni indicano pioggia e maltempo diffuso, rendendo difficile trascorrere la giornata all’aperto. È consigliabile pianificare attività al chiuso e monitorare eventuali aggiornamenti per garantire la propria sicurezza.

BRINDISI - Quella di domani probabilmente non sarà la domenica ideale per fare una passeggiata con il sole. Rischio idrogeologico, possibili temporali e vento accentuato. Con queste previsioni, la Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un'allerta meteo gialla sull'intera area del Salento, compreso tutto il territorio brindisino. L'allerta parte dalla mezzanotte di domani, domenica 25 gennaio 2026, e per le successive 20 ore con termine in serata, proprio alle ore 20 della stessa giornata.🔗 Leggi su Brindisireport.it

