Un ciclone africano porta vento e pioggia inizio di settimana all' insegna del maltempo

Da lunedì a mercoledì, la Sicilia sarà interessata da maltempo a causa di un ciclone proveniente dal Nord Africa. Sono previste piogge abbondanti e venti molto forti, accompagnati da mareggiate lungo le coste esposte. Questo peggioramento del tempo richiede attenzione e precauzioni nelle zone più a rischio, mentre le condizioni atmosferiche si stabilizzeranno nei giorni successivi.

Sensibile peggioramento del tempo su tutta la Sicilia tra lunedì e mercoledì per la risalita dal nord Africa di una profonda circolazione ciclonica che porterà piogge intense e venti molto forti con estese mareggiate lungo le coste esposte. Sulla città di Palermo nubi in aumento nella giornata di lunedì con rovesci di pioggia, spiega l'esperto di 3bmeteo.com Carlo Migliore, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Maltempo martedì con piogge estese e insistenti anche a carattere di temporale. Mercoledì ci sarà un graduale miglioramento ma ancora con il rischio di rovesci, seppur a carattere via via più isolato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Torna il maltempo su Bari e provincia: inizio settimana con pioggia e vento

Torna il maltempo a Bari e nella provincia, con pioggia e vento previsti nelle prossime ore. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta per il rischio di precipitazioni sulla Puglia Centrale Adriatica, valida dalla mezzanotte per circa 18 ore. È importante monitorare le condizioni meteorologiche e adottare le necessarie precauzioni durante questo periodo.

#Meteo Un ciclone africano ed una perturbazione atlantica sono all'origine del periodo di turbolenze ed instabilità sull'Italia. Il weekend: neve sulle Alpi Occidentali, temperature in rialzo ma rovesci su Piemonte, Liguria, Sicilia e Sardegna x.com

