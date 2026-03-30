Meteo | migliora nel fine settimana ma in arrivo altro freddo

La settimana inizia con un'ampia figura di alta pressione che si estende tra l'Atlantico e l'Europa occidentale, mentre una massa d’aria fredda si dirige dall’Europa centrale verso il Mediterraneo. Nel fine settimana si prevede un miglioramento del tempo, ma le temperature rimarranno basse a causa dell’arrivo di ulteriori ondate di freddo.

La settimana si apre con un robusto anticiclone tra Atlantico ed Europa occidentale, mentre una massa d’aria fredda scende dall’Europa centrale verso il Mediterraneo. Condizioni di tempo per lo più stabili nel corso della giornata in Italia ma entro sera tempo in peggioramento con fenomeni sulle regioni del Centro-Sud. Tra martedì e mercoledì il maltempo insisterà su medio Adriatico e regioni del Sud con un vortice depressionario posizionato tra Calabria e Sicilia. Le temperature nelle prossime ore saranno in diminuzione con valori che si porteranno anche di 4-6 gradi al di sotto delle medie del periodo specie al Centro-Sud. Nella seconda metà della settimana un’instabilità sarà ancora presente sui settori orientali ma in progressivo esaurimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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