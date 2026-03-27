Il fronte artico che interessa l’Italia continua a provocare condizioni di tempo instabile, con piogge e temperature basse, soprattutto nelle regioni adriatiche e nel meridione. Nelle stesse ore, le aree sul versante tirrenico registrano un miglioramento del tempo, con meno precipitazioni e temperature in aumento. Il maltempo si mantiene ancora su alcune zone, mentre altre cominciano a vedere una parziale stabilità.

Tempo ancora instabile almeno fino a domani, sabato 28 marzo. Domenica migliora: le previsioni e il rischio di una nuova perturbazione in arrivo dal nord Europa Il fronte artico che sta attraversando l’Italia manterrà tempo instabile anche nella giornata di oggi, venerdì 27 marzo, sulle regioni adriatiche e all’estremo sud dell’Italia, mentre mollerà la presa sul versante tirrenico del Paese. E continuerà a far sentire i suoi effetti anche per una parte della giornata di domani, sabato 28 marzo, salvo poi lasciare spazio a un graduale miglioramento delle condizioni meteo per il weekend delle Palme. Secondo le previsioni elaborate dagli esperti di 3bmeteo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Passata la tempesta, ma resta il freddo artico: il meteo per il fine settimana

Articoli correlati

Ancora freddo ma il meteo cambia ancora, le previsioni per la prossima settimana(Adnkronos) – Importante cambio di passo per il meteo, che dalla prossima settimana segnerà una nuova svolta delle condizioni atmosferiche grazie...

Meteo Italia: fine del freddo e ritorno a condizioni più miti nella settimanaGli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: L’ondata di freddo che ha interessato l’Italia nella prima parte di gennaio è destinata a esaurirsi a...

Tutti gli aggiornamenti su Passata la tempesta ma resta il freddo...

Discussioni sull' argomento Foggia Calcio, la quiete dopo la tempesta: club rossonero decide di abbassare i toni dopo la sfuriata di Cava; La Russa incontra la famiglia nel bosco: prove di pace dopo la tempesta mediatica; Perdono l'unica partita dell'anno: festa Scudetto annullata; Ferragnez, faccia a faccia dopo la tempesta: l’incontro con Fedez e la nuova compagna.

Un po' di Roma presente e passata a Zenica - facebook.com facebook

passata in camera ho trovato micia sdraiata sul letto lei mi ha sentita ma non ha aperto gli occhi si è solo stiracchiata e spaparanzata a pancia in su prendendosi mezzo letto e guardandola ho pensato "fa così perché si fida di me si sente al sicuro" e poi mi son x.com