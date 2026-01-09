Meteo | aria polare in arrivo peggioramento nel fine settimana

Un fronte di aria polare si avvicina all'Europa, portando un calo delle temperature e condizioni meteorologiche in peggioramento. Nel corso delle prossime ore, una depressione si sposterà sul continente, influenzando anche il Mediterraneo. Questo cambiamento atmosferico sarà evidente nel fine settimana, con possibili condizioni di maltempo e temperature più basse rispetto ai giorni precedenti.

Nel corso delle prossime ore una circolazione depressionaria si muoverà sull'Europa inviando aria più fredda d’estrazione polare anche sul Mediterraneo. Per oggi condizioni meteo instabili, soprattutto sui settori tirrenici del Centro-Sud dove sono previsti piogge e acquazzoni intermittenti. L’aria fredda nella notte raggiungerà il nostro Paese portando precipitazioni soprattutto sulle regioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo: aria polare in arrivo, peggioramento nel fine settimana Leggi anche: Meteo: inverno in arrivo con aria artica nel fine settimana Leggi anche: Meteo: inverno in arrivo con aria artica nel fine settimana. Ma da domenica migliora Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Meteo: Freddo, l'aria polare investe l'Italia, temperature a picco; cosa succede adesso; Ondata di freddo in arrivo; Nuova ondata di freddo sulla Sardegna: in arrivo piogge e neve anche sotto i 700 metri; Capodanno, in arrivo un'ondata di freddo artico: le cause dell'abbassamento delle temperature. Meteo, arriva l'aria polare sull'Italia: piogge, neve e calo delle temperature. Poi... - Nel corso delle prossime ore una circolazione depressionaria si muoverà sull'Europa inviando aria più fredda d'estrazione ... iltempo.it

Meteo – Peggioramento in arrivo in Italia ma a seguire rimonta dell’alta pressione - Nubi in aumento e precipitazioni più frequenti sul versante tirrenico; tra stasera e domani calo termico e neve a quote più basse, poi alta pressione ... centrometeoitaliano.it

Previsioni meteo sulla neve e freddo polare, fiocchi in diverse regioni e altre "colate artiche" in arrivo - Le previsioni meteo per i prossimi giorni: ancora neve e freddo in diverse regioni a causa di "colate artiche" in arrivo sull'Italia ... virgilio.it

La massa di aria fredda si sta spostando verso Est e Nord-Est #meteo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.