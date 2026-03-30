Meteo le previsioni in Campania per lunedì 30 marzo 2026

Per lunedì 30 marzo 2026 in Campania si prevedono condizioni di cielo prevalentemente poco nuvoloso nella zona di Avellino, con un aumento delle nubi nel tardo pomeriggio. Non sono attese precipitazioni durante tutta la giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 30 marzo 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1740m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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