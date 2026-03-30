Nella settimana Santa, le previsioni meteo indicano l'arrivo di un fronte freddo proveniente dal Nord Europa che interesserà la Calabria. La serata di lunedì vedrà un peggioramento del tempo con l'arrivo delle prime piogge nelle zone settentrionali della regione. Il cambiamento climatico si farà sentire nel weekend di Pasqua, con condizioni meteorologiche instabili che coinvolgeranno diverse aree.

Le indicazioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo: "Le temperature diminuiranno sensibilmente: a Reggio Calabria le minime oscilleranno intorno ai 10 gradi e le massime sui 14 gradi" Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa determinerà un peggioramento nella serata di lunedì sulla Calabria, con l'arrivo delle prime piogge entro sera sulle zone settentrionali. Martedì si formerà un profondo vortice sul Sud Italia, attorno al quale ruoterà una perturbazione responsabile di un'altra giornata instabile sulla nostra regione, con piogge e rovesci anche temporaleschi. L'instabilità proseguirà nelle giornate di mercoledì, giovedì e anche venerdì, soprattutto sul versante ionico, seppur con quota neve in rialzo oltre i 1200 metri, per poi attenuarsi gradualmente nel corso di venerdì. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Meteo a Reggio Calabria, ciclone freddo nella Settimana Santa: cosa succede nel weekend di Pasqua

Articoli correlati

Settimana santa con maltempo e forte vento: meteo migliora nel weekend di PasquaDall’inizio del lungo weekend pasquale il vortice inizierà finalmente ad allontanarsi verso i Balcani e da ovest comincerà gradualmente ad avanzare...

Previsioni meteo: arriva il ciclone freddo per la settimana di PasquaIl repentino passaggio di aria fredda non comporterà precipitazioni per il pisano.