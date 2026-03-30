Oggi si svolge a Messina il primo incontro tra Messina Social City e diverse organizzazioni del terzo settore. L’obiettivo è coordinare le attività di contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale. L’appuntamento arriva in seguito alle dimissioni del Consiglio di amministrazione dell’ente. L’incontro si concentra sulle iniziative in corso e le future collaborazioni tra le parti coinvolte.

Oggi pomeriggio l’incontro nella sede della partecipata per coordinare gli interventi su povertà ed emarginazione. È il primo appuntamento dopo le dimissioni seguite a quelle del sindaco Federico Basile. Con assenze che pesano Si apre oggi un tavolo di coordinamento tra Messina Social City e alcune realtà del terzo settore impegnate nel contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale.La riunione di coordinamento è convocata alle ore 16 nella sede di via Felice Bisazza e rappresenta il primo momento di confronto operativo dopo le dimissioni del consiglio di amministrazione dell’azienda speciale, arrivate in seguito a quelle del sindaco Federico Basile e in linea con quanto avvenuto nelle altre partecipate comunali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Messina Social City riunisce il terzo settore: primo tavolo dopo le dimissioni del CdA

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