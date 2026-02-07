Messina è ostaggio di De Luca l' attacco della sinistra dopo le dimissioni del sindaco Basile

Messina si trova di nuovo al centro delle polemiche dopo le dimissioni del sindaco Basile. La sinistra accusa il leader De Luca di controllare la città e di aver portato a questa crisi politica. I commenti sono duri e puntano il dito contro le strategie di un politico che, secondo gli avversari, tiene in scacco l’intera amministrazione. La situazione resta tesa, e si aspettano sviluppi nei prossimi giorni.

“Proprio con le sue dimissioni, il sindaco Basile certifica che Messina è ostaggio della politica e, nello specifico, delle dinamiche, dei capricci e delle strategie del suo leader politico di riferimento”. Questa la reazione di Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito Democratico che.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Dopo le dimissioni del sindaco di Messina, De Luca ha commentato a modo suo.

Oggi a Messina il sindaco Federico Basile ha annunciato le sue dimissioni anticipate senza la presenza di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

