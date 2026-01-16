Città della Speranza diventa ente del Terzo Settore | nuovo Statuto e CDA allargato

Città della Speranza, l’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova, ha adottato un nuovo Statuto e ampliato il Consiglio di Amministrazione, diventando ente del Terzo Settore. Questa trasformazione rafforza la sua struttura organizzativa e la capacità di svolgere attività di interesse generale nel campo della ricerca e della tutela della salute dei bambini. La modifica rappresenta un passo importante nel percorso di consolidamento e sviluppo dell’ente.

