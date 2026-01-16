Città della Speranza diventa ente del Terzo Settore | nuovo Statuto e CDA allargato
Città della Speranza, l’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova, ha adottato un nuovo Statuto e ampliato il Consiglio di Amministrazione, diventando ente del Terzo Settore. Questa trasformazione rafforza la sua struttura organizzativa e la capacità di svolgere attività di interesse generale nel campo della ricerca e della tutela della salute dei bambini. La modifica rappresenta un passo importante nel percorso di consolidamento e sviluppo dell’ente.
L’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova cambia assetto giuridico e organizzativo. Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’ente adotta un nuovo Statuto e diventa ufficialmente Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza –. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
