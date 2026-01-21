Napoli bloccato dal mercato | oggi il verdetto FIGC può cambiare tutto

Oggi, il futuro del mercato del Napoli è ancora in bilico, in attesa del verdetto della FIGC. La decisione potrebbe avere ripercussioni significative sulla rosa della squadra e sulle strategie di mercato. Mentre le trattative sono state temporaneamente sospese, l’esito dell’udienza rappresenta un punto di svolta fondamentale, che potrebbe definire le prossime mosse del club.

"> Il mercato del Napoli resta sospeso a una variabile pronta a cambiare da un momento all’altro, ma lo scontro si è ormai spostato dai campi ai palazzi del calcio. Il 2026 si è aperto con il club di Aurelio De Laurentiis costretto a operare con forti limitazioni, a causa del mancato rispetto del parametro dello 0,8 dell’indicatore del costo del lavoro allargato, che impone di fatto un mercato a saldo zero. Una situazione che sta condizionando pesantemente le strategie azzurre, come ricostruisce Tuttosport. Il vincolo, che mette in rapporto ricavi e spesa per il personale, consente operazioni in entrata solo a fronte di uscite perfettamente compensative. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

