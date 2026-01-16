Mercato Napoli ecco perché Lucca e Lang hanno le valigie pronte | occhio all’incastro per l’obiettivo in attacco!

Il mercato invernale del Napoli si sta muovendo con attenzione, soprattutto in attacco. Lucca e Lang sono pronti a partire, mentre si valuta attentamente l’incastro ideale per rinforzare la rosa senza sforare il budget. La strategia del club mira a ottimizzare le risorse disponibili, mantenendo un equilibrio tra obiettivi sportivi e sostenibilità finanziaria.

La sessione invernale di calciomercato del Napoli si muove sul filo dell’equilibrio finanziario. La direttiva societaria è chiara: “saldo zero”. Non si tratta di immobilismo, ma di una strategia ragionata che impone al Direttore Sportivo Giovanni Manna di sbloccare le entrate solo dopo aver piazzato gli esuberi. Con le valigie pronte ci sono due nomi pesanti: Noa Lang e Lorenzo Lucca. Solo liberandosi dei loro ingaggi e incassando dalle cessioni, il club potrà regalare a Antonio Conte quel rinforzo offensivo divenuto necessario a causa dell’incertezza sui tempi di recupero di Romelu Lukaku e del sovraccarico di lavoro per il danese Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

