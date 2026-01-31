L'Inter tenta di bloccare il trasferimento di Frattesi, che ha attirato l'interesse di club inglesi. Tuttavia, secondo quanto riferisce Pedullà, anche in Italia ci sono squadre pronte a fare pressione per portarlo via dai nerazzurri. La situazione si surriscalda, e il futuro del centrocampista resta ancora incerto.

Inter News 24 Calciomercato Inter, su Frattesi non solo le sirene inglesi: da Pedullà la rivelazione del pressing di un club di Serie A. Ecco quale. Il futuro di Davide Frattesi continua a essere un tema centrale in casa Inter, con il centrocampista nerazzurro che potrebbe partire nel prossimo mercato. Il Nottingham Forest sembrava la destinazione più concreta per il centrocampista, ma come riporta Alfredo Pedullà, la Lazio non ha intenzione di mollare la pista. Secondo il giornalista di Sportitalia, Maurizio Sarri vuole un’altra mezzala per rinforzare il proprio centrocampo, e Frattesi è considerato il grande nome per il tecnico toscano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, non sono il Nottingham nel futuro di Frattesi! Dalla Serie A torna il pressing di quel club

