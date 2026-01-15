Mercato Inter il Nottingham Forest insiste per Frattesi! Nuovi contatti con l’entourage del giocatore

Il Nottingham Forest ha intensificato i contatti con l’entourage di Davide Frattesi, nel tentativo di portarlo in Premier League. La trattativa coinvolge anche il mercato dell’Inter, che valuta le offerte ricevute. Restano da definire dettagli e condizioni, mentre le parti continuano a negoziare con attenzione e senza pressioni. La situazione rimane in evoluzione, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato intorno alla Beneamata entra nel vivo e il nome caldissimo delle ultime ore è quello di Davide Frattesi, il dinamico centrocampista incursore classe ’99 noto per i suoi inserimenti letali. Il Nottingham Forest ha rotto gli indugi, confermandosi come il club di Premier League più seriamente intenzionato a strappare il calciatore alla corte di Cristian Chivu, l’ex difensore eroe del Triplete che oggi guida con sapienza tattica la panchina dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il Nottingham Forest insiste per Frattesi! Nuovi contatti con l’entourage del giocatore Leggi anche: Mercato Inter, il Nottingham preme per Frattesi ma la volontà del giocatore è un’altra: ecco quale Leggi anche: Calciomercato Inter, scambio Frattesi-Ndoye? La risposta del Nottingham Forest Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Un'altra squadra estera ha chiesto Frattesi all'Inter; Le notizie dell'8 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma punta su Dragusin per la difesa, per Frattesi c'è il Nottingham Forest; Inter, contatti con Muharemovic (per giugno). Frattesi tra Galatasaray e Nottingham Forest; Calciomercato Inter, Frattesi piace anche in Premier: contatti avviati. Nottingham Forest su Frattesi, l'Inter chiede di inserire nell'operazione Ndoye - Davide Frattesi non ha un futuro garantito nell'Inter e il centrocampista nerazzurro è infatti al centro di molte voci di mercato in questa. tuttomercatoweb.com

Sky - Il Nottingham Forest fa sul serio per Frattesi: nuovi contatti con l'entourage - Dalla redazione di Sky Sport arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Davide Frattesi, che continua a essere uno dei nomi più chiacchierati di questo mercato. tuttojuve.com

Inter, ipotesi scambio Ndoye-Frattesi: dialoghi aperti col Forest - Inter e Nottingham Forest trattano uno scambio: Dan Ndoye può entrare nell’affare Frattesi, dialoghi avviati tra i club. europacalcio.it

Calciomercato Inter Calhanoglu non si muove facebook

. @Inter | Marotta: “Non è facile trovare sul mercato un sostituto di Dumfries all’altezza di questo club” x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.