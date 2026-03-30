Mercato Inter nuovo nome per il dopo Sommer | si tratta di un giovane talento della Ligue 1 Tutti i dettagli

Il mercato dell'Inter si apre a una nuova opzione per il ruolo di portiere dopo la partenza di Sommer. Secondo fonti di settore, l'obiettivo degli nerazzurri sarebbe un giovane talento proveniente dalla Ligue 1. La trattativa è in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime settimane. La società valuta diverse possibilità per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Mercato Inter, per il dopo Sommer spunta un nuovo nome: si tratta di un giovane talento della Ligue 1. Ecco tutti i dettagli. Il calciomercato dell’Inter non dorme mai, specialmente quando si tratta di individuare i profili giusti per garantire continuità nel tempo a ruoli chiave. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro sul suo profilo X, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo nel mirino un nuovo obiettivo per la porta: si tratta di Robin Risser. Il giovane portiere francese, di proprietà dello Strasburgo e protagonista di un’ottima crescita nell’ultima stagione, è entrato ufficialmente nei radar degli osservatori interisti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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