Mercato Inter Palacios ad un passo dall’Estudiantes | formula e dettagli dell’operazione

Il mercato dell’Inter si concentra sulla possibile cessione di Alexis Palacios all’Estudiantes. La trattativa, attualmente in fase avanzata, riguarda un prestito con dettagli ancora in definizione. La società nerazzurra e il club argentino lavorano per finalizzare l’accordo, con ottimismo sulla sua conclusione. Si tratta di un’operazione che potrebbe rappresentare un’importante opportunità per entrambe le parti, nel rispetto delle rispettive strategie sportive e finanziarie.

Inter News 24 Mercato Inter, trattativa avanzata per il prestito di Palacios all’Estudiantes: c’è fiducia per la chiusura positiva dell’operazione. Inversione di rotta per il futuro di Tomás Palacios nel calciomercato nerazzurro. Come confermato dalle indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, l’Inter e l’ Estudiantes sono ormai ai dettagli per il trasferimento del difensore argentino in Sudamerica. Mercato Inter, i dettagli dell’operazione Palacios. L’Inter ha deciso di lasciar partire il centrale mancino per permettergli di trovare quel minutaggio che con Cristian Chivu faticava a trovare, vista l’intoccabilità di Bastoni e il recente rientro di Acerbi: Alleggerimento rosa: Con l’Inter salda a 52 punti e concentrata sulla volata scudetto, la dirigenza ha preferito sfoltire il reparto arretrato, puntando su elementi più esperti per la gestione del vantaggio in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

