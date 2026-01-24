Mercato Inter Palacios ad un passo dall’Estudiantes | formula e dettagli dell’operazione
Il mercato dell’Inter si concentra sulla possibile cessione di Alexis Palacios all’Estudiantes. La trattativa, attualmente in fase avanzata, riguarda un prestito con dettagli ancora in definizione. La società nerazzurra e il club argentino lavorano per finalizzare l’accordo, con ottimismo sulla sua conclusione. Si tratta di un’operazione che potrebbe rappresentare un’importante opportunità per entrambe le parti, nel rispetto delle rispettive strategie sportive e finanziarie.
Inter News 24 Mercato Inter, trattativa avanzata per il prestito di Palacios all’Estudiantes: c’è fiducia per la chiusura positiva dell’operazione. Inversione di rotta per il futuro di Tomás Palacios nel calciomercato nerazzurro. Come confermato dalle indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, l’Inter e l’ Estudiantes sono ormai ai dettagli per il trasferimento del difensore argentino in Sudamerica. Mercato Inter, i dettagli dell’operazione Palacios. L’Inter ha deciso di lasciar partire il centrale mancino per permettergli di trovare quel minutaggio che con Cristian Chivu faticava a trovare, vista l’intoccabilità di Bastoni e il recente rientro di Acerbi: Alleggerimento rosa: Con l’Inter salda a 52 punti e concentrata sulla volata scudetto, la dirigenza ha preferito sfoltire il reparto arretrato, puntando su elementi più esperti per la gestione del vantaggio in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Frattesi via dall’Inter? La Juve non molla e studia la formula dell’operazione: c’è già un’importante apertura!Resta da chiarire il futuro di Frattesi, con la Juventus che continua a monitorare la situazione e valuta diverse opzioni per il trasferimento.
Lucca, il giocatore accostato alla Juve è pronto a lasciare l’Italia: l’accordo con il suo nuovo club è ad un passo. I dettagli dell’operazioneLucca, attualmente nel mirino della Juventus, si appresta a lasciare l’Italia.
Argomenti discussi: Inter, Palacios rifiuta il mercato: finirà in Under 23?; ESCLUSIVA TRIBUNA - Palacios tra infortunio e futuro all'Inter: brusco retroscena con Ausilio! Le ultime sull'argentino; Calciomercato Inter-Mlacic: i due club italiani sul croato - Dimarco? Sirene della Premier League. Rumor; Calciomercato Inter 2025-26: acquisti, cessioni e obiettivi dei nerazzurri.
Inter, Chivu non lo vede: pronta la ‘retrocessione’ in Under 23Clamorosa decisione in casa Inter: il calciatore non gioca mai e si appresta ad essere retrocesso in Under 23. calciomercato.it
Inter, Palacios rifiuta il mercato: finirà in Under 23?Il centrale argentino è stato uno dei flop di mercato degli ultimi anni, ma non vuole rilanciarsi lontano da Milano ... msn.com
Mercato, Repubblica fa il nome: "In estate il sostituto di Sommer all'Inter può essere..." - facebook.com facebook
Chivu così sul mercato nel post partita di Inter-Pisa x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.