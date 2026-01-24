Il mercato dell’Inter si concentra sulla possibile cessione di Alexis Palacios all’Estudiantes. La trattativa, attualmente in fase avanzata, riguarda un prestito con dettagli ancora in definizione. La società nerazzurra e il club argentino lavorano per finalizzare l’accordo, con ottimismo sulla sua conclusione. Si tratta di un’operazione che potrebbe rappresentare un’importante opportunità per entrambe le parti, nel rispetto delle rispettive strategie sportive e finanziarie.

Inter News 24 Mercato Inter, trattativa avanzata per il prestito di Palacios all’Estudiantes: c’è fiducia per la chiusura positiva dell’operazione. Inversione di rotta per il futuro di Tomás Palacios nel calciomercato nerazzurro. Come confermato dalle indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, l’Inter e l’ Estudiantes sono ormai ai dettagli per il trasferimento del difensore argentino in Sudamerica. Mercato Inter, i dettagli dell’operazione Palacios. L’Inter ha deciso di lasciar partire il centrale mancino per permettergli di trovare quel minutaggio che con Cristian Chivu faticava a trovare, vista l’intoccabilità di Bastoni e il recente rientro di Acerbi: Alleggerimento rosa: Con l’Inter salda a 52 punti e concentrata sulla volata scudetto, la dirigenza ha preferito sfoltire il reparto arretrato, puntando su elementi più esperti per la gestione del vantaggio in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Palacios ad un passo dall’Estudiantes: formula e dettagli dell’operazione

Frattesi via dall’Inter? La Juve non molla e studia la formula dell’operazione: c’è già un’importante apertura!Resta da chiarire il futuro di Frattesi, con la Juventus che continua a monitorare la situazione e valuta diverse opzioni per il trasferimento.

Lucca, il giocatore accostato alla Juve è pronto a lasciare l’Italia: l’accordo con il suo nuovo club è ad un passo. I dettagli dell’operazioneLucca, attualmente nel mirino della Juventus, si appresta a lasciare l’Italia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Inter, Palacios rifiuta il mercato: finirà in Under 23?; ESCLUSIVA TRIBUNA - Palacios tra infortunio e futuro all'Inter: brusco retroscena con Ausilio! Le ultime sull'argentino; Calciomercato Inter-Mlacic: i due club italiani sul croato - Dimarco? Sirene della Premier League. Rumor; Calciomercato Inter 2025-26: acquisti, cessioni e obiettivi dei nerazzurri.

Inter, Chivu non lo vede: pronta la ‘retrocessione’ in Under 23Clamorosa decisione in casa Inter: il calciatore non gioca mai e si appresta ad essere retrocesso in Under 23. calciomercato.it

Inter, Palacios rifiuta il mercato: finirà in Under 23?Il centrale argentino è stato uno dei flop di mercato degli ultimi anni, ma non vuole rilanciarsi lontano da Milano ... msn.com

Mercato, Repubblica fa il nome: "In estate il sostituto di Sommer all'Inter può essere..." - facebook.com facebook

Chivu così sul mercato nel post partita di Inter-Pisa x.com