Inter News 24 Mercato Inter, dall’Arabia c’è un ex giocatore rossonero che preme per tornare in Serie A. I nerazzurri ci pensano: ecco i dettagli. Il futuro di Franck Kessié sembra tingersi nuovamente di tricolore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista ivoriano si svincolerà dall’ Al-Ahli a giugno e ha manifestato la chiara intenzione di tornare in Europa, con una preferenza netta per la Serie A. Il calciatore avrebbe già intavolato i primi contatti con Inter e Juventus, proponendo un accordo pluriennale da 5 milioni di euro annui. Il suo nome è finito sul taccuino del direttore sportivo Piero Ausilio, sempre molto vigile sulle opportunità a parametro zero che il mercato internazionale può offrire. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, un ex rossonero arriva in nerazzurro? Un Top vuole tornare in Italia: ecco tutti i dettagli

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