I mercati europei aprono con rialzi, con Milano che avanza dello 0,7%. Nel frattempo, il prezzo del gas naturale diminuisce, mentre quello del petrolio registra un aumento. L’avvio positivo delle principali borse è stato influenzato dai dati provenienti da Wall Street.

I listini europei registrano un’apertura positiva, trainata dai dati positivi provenienti da Wall Street. Milano guadagna lo 0,7% mentre il differenziale tra Btp e Bund sale a 95,3 punti base. Il mercato reagisce all’ottimismo sui negoziati con l’Iran e al calo dei rendimenti italiani scesi a 3,99%. Il contesto globale mostra una ripresa cauta dopo l’inizio di crescita negli Stati Uniti, dove l’S&P ha guadagnato lo 0,4% e il Nasdaq lo 0,2%. Londra guida la sessione europea con un balzo dell’1,2%, seguita da Parigi e Francoforte. I titoli petroliferi si distinguono nettamente, con Subsea 7 che schizza del 3,35% e Saipem che sale del 2,56%. Anche i produttori come TotalEnergies e Eni vedono valori in forte incremento rispettivamente del 3,05% e del 2,97%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercati in salita: Milano +0,7%, gas scende e petrolio sale

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