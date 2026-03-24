Trump accontenta i mercati | crollano petrolio e gas

La schiarita, annunciata da Donald Trump, fa bene ai mercati e alle quotazioni energetiche. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato ieri di “colloqui produttivi” con l’Iran, che preannunciano la possibilità di un accordo per la fine del conflitto. Teheran smentisce, sostenendo che quella di Trump è una mossa destinata soltanto a placare i mercati e il prezzo del petrolio. E a vedere i risultati, se anche fosse così, l’obiettivo sarebbe stato centrato. Perché è bastato l’annuncio di Trump, nonostante le smentite iraniane, a rasserenare i mercati in una giornata di sali e scendi. Prima il crollo delle Borse, in mattinata, con il petrolio in rialzo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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