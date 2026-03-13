I rendimenti dei Btp salgono al 3,78% mentre il prezzo del petrolio aumenta e l’euro scende ai minimi storici. Le borse europee finiscono in calo, con Milano che perde lo 0,4%, e anche Wall Street mostra segni di debolezza. L’andamento dei mercati riflette le tensioni sui prezzi delle materie prime e la caduta della valuta europea.

Le borse europee chiudono in territorio negativo mentre Wall Street mostra debolezza, con Milano che cede lo 0,4%. In questo scenario di mercato nervoso senza direzione definita, il differenziale tra Btp e Bund decennali si assesta a 81 punti base. Il rendimento annuo del titolo di stato italiano sale di 3,2 punti fino al 3,78%, mentre quello tedesco raggiunge il 2,97% con un aumento di 1,5 punti. La volatilità colpisce anche i cambiari: il dollaro continua la sua corsa raggiungendo gli 87,41 centesimi e i 75,55 penny, valori non visti rispettivamente dal luglio e novembre 2025. Il peso dei tassi e la reazione delle materie prime. La dinamica dei rendimenti obbligazionari ha un impatto diretto sui costi di finanziamento per le imprese italiane e sulle rate dei mutui per le famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Btp al 3,78%: petrolio sale e l’euro scende a minimi storici

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