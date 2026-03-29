Il tennista italiano ha raggiunto la finale a Miami, dove affronterà il giocatore ceco. La partita si svolgerà nel torneo del Sunshine Double, un evento di grande rilievo nel circuito ATP. Sono stati completati i turni precedenti e si attende l’incontro decisivo per determinare il vincitore del torneo. La finale si disputerà nelle prossime ore sul campo principale.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo un timido inizio di stagione, Sinner è tornato Sinner e si è preso la seconda finale consecutiva sui campi americani in cemento. Eccolo oggi, contro Jiri Lehecka, alla ricerca di un titolo a Miami già vinto due anni fa e che gli potrebbe regalare anche l'ambito Sunshine Double, ovvero la conquista consecutiva dei due tornei Masters 1000 giocati negli Stati Uniti tra marzo e aprile, una cosa che solo pochi grandi campioni sono riusciti a fare nella storia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sinner in finale a Miami (contro Lehecka) sogna di conquistare il Sunshine Double

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