Odore nauseabondo in diverse zone della città segnalazioni da più quartieri | Sembra pesce marcio

Da forlitoday.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cattivo odore simile a pesce marcio ha invaso Forlì, causato da un problema ambientale che coinvolge più quartieri. Le segnalazioni dei residenti, arrivate da martedì mattina, indicano una presenza persistente e sgradevole in diverse zone, dal centro storico ai quartieri periferici. Le autorità stanno cercando di individuare l’origine di questa fastidiosa situazione, che sta creando disagio tra i cittadini. La ricerca dell’origine del cattivo odore continua senza sosta.

Un odore acre, persistente, descritto da molti come simile a “pesce marcio”. Da martedì, a partire dalla tarda mattinata, numerosi residenti di Forlì hanno segnalato la presenza di un cattivo odore in diverse zone della città, dai quartieri fino al centro storico. La prima segnalazione è comparsa sulla pagina social “Orgogliosi forlivesi”, dove un utente ha scritto: "Dalla tarda mattinata di oggi (martedì per chi legge, ndr) si sente un cattivo odore veramente vomitevole. Zona Buscherini, Coriano". Nel giro di poche ore il post ha raccolto commenti e testimonianze da altre aree del territorio urbano, segno che il fenomeno non sarebbe circoscritto a un’unica zona. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

