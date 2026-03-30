Memorie in movimento al via il progetto ARCI per custodire le lotte sociali

È stato avviato un nuovo progetto che prevede la creazione di un archivio digitale dedicato alle lotte sociali, ambientali e di genere che si sono svolte in Irpinia negli ultimi decenni. Il progetto, promosso dall’associazione ARCI, mira a conservare e condividere testimonianze e materiali relativi a questi movimenti. La raccolta si concentrerà su documenti e memorie provenienti dalla regione, con l’obiettivo di preservare la storia delle mobilitazioni locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Un archivio digitale per custodire e raccontare le lotte sociali, ambientali e di genere che hanno attraversato l’Irpinia negli ultimi decenni. È questo l’obiettivo di “ Memorie in movimento ”, il progetto promosso da ARCI Avellino APS che sarà presentato martedì 31 marzo alle ore 10:00 presso la sede di via G. Marotta. L’iniziativa nasce dalla volontà di preservare la memoria collettiva di un territorio segnato da profondi cambiamenti sociali, economici e culturali. Un patrimonio fatto di mobilitazioni, partecipazione civica e battaglie per i diritti che rischia oggi di andare disperso. Il progetto punta alla creazione di un archivio digitale accessibile, attraverso la raccolta di testimonianze orali e la digitalizzazione di materiali storici come manifesti, volantini, fotografie e articoli di giornale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Memorie in movimento”, al via il progetto ARCI per custodire le lotte sociali Articoli correlati Leggi anche: Il Circolo Arci "Il Gabbiano" continua a volare: eletto il direttivo e assegnate le cariche sociali Leggi anche: Custodire, il progetto con i ragazzi del Grassi entra nel vivo Una raccolta di contenuti su Memorie in movimento al via il progetto... Discussioni sull' argomento Memorie Fluide: Le storie queer in movimento verso il digitale; Memorie liquide; Al Dalla di Manfredonia appuntamento con il conflitto della memoria dell’Enichem: 1976-2026; Torna la WinteRace Cortina: 70 auto storiche sulle strade delle Dolomiti, un itinerario di 490 chilometri tra paesaggi, storia e memoria. Parco Memorie Industriali: Dalla fabbrica al verde. Una zona in movimentoQui sorgeva il più grande impianto industriale di Milano: le OM (Officine Meccaniche), specializzate nella produzione di mezzi ferroviari. La fabbrica fu dismessa negli anni ‘80, ma l’area fu ... ilgiorno.it Terni, Parata di Primavera: simboli, memorie e desideri dei quartieri http://ow.ly/ltG3106wwfL #tuttoggi #Eventi #Terni #AssociazioneDemetra #evidenza #paratadiprimavera #primavera #terni - facebook.com facebook