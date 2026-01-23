Custodire il progetto con i ragazzi del Grassi entra nel vivo

Entrano nel vivo le attività del progetto “Custodire. Nuove forme di custodia ambientale lungo il Sentiero di Circe”, che vede protagonisti gli studenti di due classi del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina. Un percorso educativo strutturato, basato sulla partecipazione attiva e sulla responsabilità condivisa, finalizzato alla cura e alla valorizzazione del territorio del Parco Nazionale del Circeo. Il progetto trasforma il Sentiero di Circe in un luogo di apprendimento permanente, dove i giovani sperimentano concretamente pratiche di cittadinanza attiva, educazione ambientale e tutela del patrimonio naturale.🔗 Leggi su Latinatoday.it

