Meloni | stabilità e patto per chiudere la legislatura

La presidente del Consiglio ha annunciato l'intenzione di concentrarsi sulla stabilità istituzionale e di avviare un accordo con cittadini, sindacati e imprese per terminare l'attuale legislatura. La scelta mira a garantire continuità e a rafforzare il rapporto tra le istituzioni e i vari settori della società. Nessuna indicazione su tempi o modalità precise di attuazione.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di puntare sulla stabilità istituzionale e sul rilancio di un patto con i cittadini, le parti sociali e le imprese per chiudere la legislatura. Dopo il risultato negativo al referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, l’esecutivo intende evitare elezioni anticipate per concentrarsi su priorità concrete come sicurezza, economia, energia e piano casa. Nessun rimpasto governativo è previsto, ma si attende una sostituzione nel dicastero del Turismo prima di Pasqua. Mentre si preparano i dati Istat per definire la prossima legge di bilancio, il governo affronta anche la questione della legge elettorale e possibili dinamiche interne in Forza Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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