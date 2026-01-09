Meloni completerò la legislatura Opposizione dialoghi o legge elettorale a maggioranza

Nella conferenza di inizio anno, la presidente del Consiglio Meloni ha sottolineato i risultati raggiunti e le sfide ancora presenti, come la sicurezza. Ha confermato l’intenzione di portare a termine la legislatura, evidenziando la disponibilità al dialogo con l’opposizione e l’attenzione alle riforme della legge elettorale, garantendo un percorso stabile e condiviso.

Nella conferenza di inizio anno, la presidente del Consiglio evita i toni della propaganda e parla delle cose realizzate e di quelle, come la sicurezza, su cui riconosce che si deve fare di più. Magnanima con gli alleati: riconosce a Tajani di aver fatto "miracoli" alla guida di Forza Italia e difende Salvini dalle accuse di filo-putinismo. Sulla legge elettorale si rivolge a Schlein: approvarla conviene a lei più di tutti. Non crede all'occupazione militare della Groenlandia da parte di Trump e conferma: a fianco di Kiev, ma mai soldati italiani sul terreno. D'accordo con Macron: serve un inviato speciale dell'Unione europea per dialogare con la Russia, Da Mosca arrivano apprezzamenti.

