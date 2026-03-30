Meloni – La Vardera | è scontro sul ciclone Harry

Il deputato regionale siciliano di Controcorrente ha condiviso uno screenshot di conversazioni con il Presidente del Consiglio. La discussione riguarda il ciclone Harry e si inserisce in un confronto più ampio tra le parti. La pubblicazione è stata fatta pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul contenuto delle comunicazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sui mezzi di informazione.

In un video pubblicato sui social La Vardera si scaglia contro Meloni con cui si è scambiato alcuni messaggi. Al centro del contenzioso la "mal organizzazione" sul maltempo Il deputato regionale siciliano di Controcorrente,Ismaele La Varderaha pubblicato uno screenshoot di messaggi che si è scambiato con il Presidente del ConsiglioGiorgia Meloni.Al centro vi è la questione delciclone Harrye il disinteresse che lui imputa al governo sulle zone gravemente colpite delle alluvioni. In un videoLa Varderarivela: “Stanotte attorno le 0,20 la donna più potente d’Italia, presidente del Consiglio dei ministri, mi scrive su Whatsapp. Mi allega il video pubblicato ieri e commenta: ‘Che modo vergognoso di fare politica, il cambiamento'”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni – La Vardera: è scontro sul ciclone Harry Articoli correlati Ciclone Harry, La Vardera (Controcorrente) lancia un crowdfunding :"Rialziamoci da soli""Lo Stato ci ha derubricati a semplice mareggiata, ma per rialzare la Sicilia serve solidarietà di tutti gli italiani”, afferma il deputato regionale... Leggi anche: Meloni in Sicilia su aree ciclone Harry Buongiorno24 del 30 Marzo 2026 Una raccolta di contenuti su Meloni La Vardera è scontro sul ciclone... Temi più discussi: La Vardera contro Giorgia Meloni: Mi ha scritto arrabbiata che il mio è un modo vergognoso di fare politica; Messaggi notturni tra Meloni e La Vardera, scintille politiche dopo lo scambio su WhatsApp; La Vardera, 'Meloni non gradisce e mi scrive di notte'; La Vardera attacca Meloni: La premier non gradisce e mi scrive a mezzanotte. Ma non mi fermo. La Vardera contro Meloni per il messaggio nella notte sul modo vergognoso di fare politica, attacco socialIl deputato regionale siciliano Ismaele La Vardera denuncia di avere ricevuto un duro messaggio notturno da parte della premier Giorgia Meloni ... virgilio.it Il deputato (ed ex Iena) La Vardera contro Meloni: «È irritata con me, mi scrive dopo mezzanotte»Il deputato regionale siciliano pubblica sul suo profilo Facebook il botta e risposta con la premier ... msn.com Non è il piano A di Giorgia Meloni. Ma la tentazione del voto anticipato comincia a farsi largo ai piani altissimi dell’esecutivo. Dentro FdI rimbalza una metafora coniata da Giovanbattista Fazzolari. Suona così: "Rischiamo di finire come una salsiccia sulla brace - facebook.com facebook . @paolomieli: "Si capisce che nessuno vuole le elezioni anticipate, c'era un sottinteso: Meloni di sarebbe dovuta dimettere ma difronte alla guerra sarebbe servito un "governo di scopo", la solita fregatura se ti dimetti" x.com