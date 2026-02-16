Meloni in Sicilia su aree ciclone Harry
La premier Meloni ha visitato Niscemi e altre zone della Sicilia colpite dal ciclone Harry, che ha provocato allagamenti e danni alle infrastrutture. La visita arriva dopo che le forti piogge hanno lasciato molte strade impraticabili e hanno causato disagi tra i cittadini. Meloni si è recata sul posto per verificare di persona la situazione e incontrare i residenti.
La premier Meloni è in Sicilia: sopralluogo a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone Harry
Questa mattina il ministro Nello Musumeci ha affrontato in Senato i danni provocati dal maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria.
Meloni è in Sicilia, a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone Harry(ANSA) - ROMA, 16 FEB - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta questa mattina in ... altoadige.it
La premier Meloni è in Sicilia: sopralluogo a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone HarryLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni , a quanto si apprende, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta ... gazzettadelsud.it
