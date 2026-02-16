Meloni in Sicilia su aree ciclone Harry

La premier Meloni ha visitato Niscemi e altre zone della Sicilia colpite dal ciclone Harry, che ha provocato allagamenti e danni alle infrastrutture. La visita arriva dopo che le forti piogge hanno lasciato molte strade impraticabili e hanno causato disagi tra i cittadini. Meloni si è recata sul posto per verificare di persona la situazione e incontrare i residenti.