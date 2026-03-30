Da giorni, alcuni anarchici avevano annunciato una commemorazione per due persone decedute mentre lavoravano a un ordigno in un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti. Nel frattempo, il governo ha affermato che il fermo preventivo conferma l’efficacia del decreto sicurezza approvato di recente. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso di misure cautelari in casi di sospetta attività illegale.

Da giorni gli anarchici avevano annunciato la commemorazione per Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti mentre fabbricavano una bomba in un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti. Il questore di Roma nei giorni scorsi ha vietato l'evento, ma che gli anarchici non avrebbero rispettato le indicazioni era ovvio. Infatti, ieri mattina nel parco sono stati dispiegati agenti in forze, che hanno individuato 91 persone ritenute pericolose e sospette: per loro è scattato il fermo preventivo e sono state accompagnate negli uffici della Questura per il fotosegnalamento e l'adozione, in alcuni casi, dei fogli di via obbligatori. È una conseguenza del Decreto Sicurezza, come ha spiegato Giorgia Meloni, confermando «quanto fosse necessaria questa norma». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Il fermo preventivo dimostra che funziona il decreto sicurezza"

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