Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, il governo ha assistito alle dimissioni di un sottosegretario, di una ministra e di un capo di gabinetto in pochi giorni. Viene diffusa l'ipotesi che le dimissioni possano essere un tentativo di scombinare il campo largo in vista delle elezioni previste per giugno. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali di questa strategia.

L'indiscrezione circola ma è piuttosto irrealistica. Nel centrodestra però la tentazione resta forte per i grattacapi economici e i possibili litigi (continui) La sconfitta al referendum sulla giustizia è stata una doccia fredda per il governo Meloni. L'esecutivo ha visto le dimissioni di un sottosegretario, una ministra e un capo di gabinetto nel giro di pochi giorni. E all'interno della maggioranza c'è chi guarda con preoccupazione alla parte finale della legislatura, l'"ultimo miglio" che conduce alle Politiche del 2027: una sfida che sembra piuttosto aperta tra centrosinistra e centrodestra. Prende quindi corpo l'ipotesi del voto anticipato: un modo per disorientare gli avversari ed evitare di affrontare alcuni dossier economici piuttosto delicati. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Meloni e l'ipotesi dimissioni per scompaginare il campo largo: cosa c'è di vero sulle elezioni a giugno

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