Elezioni a Salerno Manfredi | Spero nel Campo Largo Le dimissioni del sindaco? Chiedete a lui

Durante le elezioni a Salerno, Manfredi ha espresso fiducia nel Campo Largo, sottolineando come i cittadini abbiano confermato il supporto alla maggioranza con oltre il 60% dei consensi, analogamente a quanto avvenuto nel Comune di Napoli e nell’area metropolitana. Riguardo alle dimissioni del sindaco, ha invitato a rivolgere direttamente la domanda a lui, evidenziando la solidità del quadro politico locale.

"Lo stato di salute del campo largo lo hanno testato i cittadini, dando a questa maggioranza oltre il 60% dei consensi come l'hanno data al Comune di Napoli e nell'area metropolitana. Mi auguro che il campo largo possa vivere anche a Salerno". Lo ha dichiarato Massimiliano Manfredi, presidente.

