Altro che dimissioni. Il campo largo: “Continueremo a invitare Albanese”. In Francia, più di 40 parlamentari di Macron e la ministra degli Esteri Jean-Noël Barrot hanno scritto una lettera aperta chiedendo le dimissioni di Francesca Albanese, accusandola di aver espresso posizioni troppo critiche verso le politiche italiane. Un dettaglio che distingue questa richiesta è il tono diretto e deciso con cui hanno sottolineato la necessità di un cambio di rotta, considerando la sua posizione come un ostacolo alla collaborazione tra i due paesi.

Francia e Germania chiedono un passo indietro della relatrice Onu. Ma M5s, Avs (e Pd) sono pronti a ospitarla di nuovo in Parlamento. Silenzio tra i riformisti dem Fiano: "Sulle dimissioni di Albanese l'Italia segua la Francia". Ma il Pd sospende il giudizio sulla relatrice Onu In Francia un fronte di oltre 40 parlamentari macroniani e la ministra degli Esteri Jean-Noël Barrot chiedono le dimissioni di Francesca Albanese dal Consiglio dei diritti umani dell’Onu. Lo stesso l’ha chiesto ieri il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul parlando di “posizione insostenibile”. E in Italia? Il campo largo sembra pensarla in tutt’altro modo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Durante le elezioni a Salerno, Manfredi ha espresso fiducia nel Campo Largo, sottolineando come i cittadini abbiano confermato il supporto alla maggioranza con oltre il 60% dei consensi, analogamente a quanto avvenuto nel Comune di Napoli e nell’area metropolitana.

Dopo Parigi, anche la Germania chiede le dimissioni di Francesa Albanese. Cosa farà l’Italia?Il ministro degli Esteri tedesco: Uscite fuori luogo. Il governo non si è espresso ufficialmente ma tutto il centrodestra vorrebbe allinearsi alla linea macroniana ... quotidiano.net

Albanese, anche Berlino per le dimissioniLa Germania si unisce alle richieste francesi. Il portavoce di Guterres: L’Onu non è d’accordo con quello che dice ... repubblica.it

*++ Lega, depositata risoluzione per dimissioni immediate Albanese ++* (ANSA) - ROMA, 11 FEB - "La Lega sull'Albanese ha una sola richiesta: dimissioni! Per questo abbiamo presentato una risoluzione nella quale ci uniamo alla Francia e a qualsiasi altro x.com

