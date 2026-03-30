Nelle ultime settimane, si sono intensificate le discussioni tra i membri dell’esecutivo riguardo a possibili elezioni anticipate e a un eventuale rimpasto di governo. Fonti vicine alla Presidenza del Consiglio indicano che si sta valutando una serie di opzioni per modificare la composizione degli incarichi e le scadenze istituzionali. La situazione politica resta incerta, con decisioni ancora da definire nei prossimi giorni.

C’è un momento, nelle stagioni politiche, in cui il potere smette di essere una rendita e torna a essere una scommessa. È esattamente lì che si trova oggi Giorgia Meloni: sospesa tra la tentazione di bruciare i tempi e quella – più prudente ma anche più insidiosa – di resistere e rilanciare. Dopo la batosta referendaria, la premier si è chiusa in un silenzio che a Palazzo Chigi definiscono “operativo”. Tradotto: si ragiona, si pesa, si conta. E soprattutto si ascolta. Perché il dato politico è uno solo: la luna di miele è finita, e per la prima volta il consenso non cresce, ma traballa. Il vertice segreto e i malumori degli alleati La cena di venerdì sera con Matteo Salvini e Antonio Tajani non è stata una semplice riunione di routine. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni al bivio: tra urne anticipate e rimpasto, il vero piano che agita Palazzo Chigi - RETROSCENA

Aggiornamenti e notizie su Palazzo Chigi

Guerra Iran, Meloni nel trappolone Trump-Parlamento: il retroscena che agita Palazzo ChigiPer Giorgia Meloni l’appuntamento dell’11 marzo in Parlamento rischia di trasformarsi in un passaggio politico ad alto rischio.

Meloni al bivio: rimpasto chirurgico per evitare il voto, ma il vero passaggio è al ColleIl bivio è ormai davanti a Giorgia Meloni, ma non è quello più semplice da percorrere.