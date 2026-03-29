Giorgia Meloni si trova di fronte a una scelta difficile tra un rimpasto di governo mirato a evitare nuove elezioni e un passaggio più complesso che coinvolge il Quirinale. La decisione riguarda in particolare la gestione interna del governo e le possibili interlocuzioni con il presidente della Repubblica. La situazione politica si è intensificata nelle ultime settimane, con continui approfondimenti e confronti tra le forze politiche.

Il bivio è ormai davanti a Giorgia Meloni, ma non è quello più semplice da percorrere. Da una parte c’è la tentazione — crescente dentro la maggioranza — di giocare la carta delle elezioni anticipate; dall’altra la necessità, politica e istituzionale, di tenere la barra dritta fino al 2027, come la premier ha più volte ribadito. Nel mezzo si apre una strada intermedia, più complessa ma al momento considerata la più praticabile: quella di un rimpasto chirurgico capace di ridare slancio all’esecutivo senza aprire una crisi formale. Per questo Meloni ha iniziato a sondare gli alleati, cercando un equilibrio che oggi non è garantito dai soli rapporti personali, definiti “buoni” ma insufficienti a sciogliere i nodi politici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni al bivio: rimpasto chirurgico per evitare il voto, ma il vero passaggio è al Colle

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