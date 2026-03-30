Il governo si trova di fronte a una possibile riorganizzazione, con alcune poltrone che attirano l'interesse e alcuni alleati che rischiano di allentare il loro appoggio. Il premier ha ripetuto più volte di voler evitare logoramenti, ma si sta valutando se procedere o meno con il rimpasto. La decisione potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità dell'esecutivo e sulla composizione delle alleanze parlamentari.

C'è da riassegnare il ministero del Turismo, ma la premier starebbe valutando di dare un nuovo assetto al suo esecutivo. I nodi più spinosi e le soluzioni Il mantra del "non farsi logorare" e una decisione da prendere, dalla quale potrebbero innescarsi una serie di conseguenze come nel domino. Le tessere che poggiano l'una sull'altra sono quelle del governo e a muoverle è la premier Giorgia Meloni. Deve, come noto, rimpiazzare la dimissionaria Daniela Santanchè al Turismo e il dubbio di fondo è: fare solo una sostituzione o avviare un ritocco più ampio del suo esecutivo? Una sostituzione "secca" di Santanchè sarebbe quasi indolore, soprattutto se sulla poltrona arrivasse un tecnico o un personaggio di area FdI. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Meloni al bivio del rimpasto di governo: poltrone che fanno gola e alleati sulla corda

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