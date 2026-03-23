Dal rimpasto al governo tecnico purché Meloni passi all’attacco

C’è poco da girarci intorno, il governo ha preso uno schiaffone, è azzoppato. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata l’unica della maggioranza a uscire con una dichiarazione. Onore a merito. Ma ciò non risolve il problema. In teoria il governo non è finito. Può rimettersi in sesto con un rimpasto e riassetto coraggioso. Lo farà? Altrimenti d’ora in poi potrebbe esserci un linciaggio quotidiano. Qui per vedere i passi avanti occorre forse fare un passo indietro e pensare a un paio di dati oggettivi. Il primo è stata la partecipazione dei votanti, quasi il 60%, dieci punti percentuali in più rispetto alle altre elezioni. Prova di quanto il tema della giustizia sia sentito. 🔗 Leggi su Formiche.net

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