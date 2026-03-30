Domani in commissione Affari costituzionali alla Camera dei Deputati inizierà l’esame della nuova legge elettorale, confermando la volontà della premier di procedere rapidamente con la riforma. La decisione è stata annunciata con fermezza, senza indicare tempi di conclusione, e rappresenta un passo importante nel percorso legislativo relativo alle modalità di voto.

La premier Giorgia Meloni ha confermato con fermezza la volontà di procedere senza indugi verso l’approvazione della nuova legge elettorale, avviando domani l’esame in commissione Affari costituzionali alla Camera dei Deputati. Nonostante le riserve interne alla maggioranza e il muro eretto dal centrosinistra, il percorso legislativo prosegue con l’obiettivo dichiarato di garantire governabilità e un vincitore certo alle prossime elezioni. L’iniziativa parte direttamente dalla presidente del Consiglio, che non prevede ripensamenti sul testo già depositato, noto come Stabilicum. La strada appare però dissestata da divergenze tra gli stessi alleati di governo riguardo a punti specifici come il ballottaggio, il premio di maggioranza e il sistema delle preferenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni accelera: la riforma elettorale parte domani in commissione

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