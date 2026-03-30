L'Aurora Treia ha vinto la Coppa Italia di Promozione, ottenendo il primo trofeo stagionale e mantenendo l'imbattibilità durante tutto il campionato. La squadra ha conquistato la coppa senza sconfitte, rafforzando la propria posizione in questa prima fase della stagione. L'evento si è svolto in una partita finale che ha visto la squadra trionfare davanti ai propri tifosi.

L’Aurora Treia non si fa sfuggire il primo trofeo stagionale. Alza la Coppa Italia di Promozione continuando da imbattuta la stagione. La squadra di mister Simone Ricci nella splendida cavalcata in Coppa ha eliminato Casette Verdini, Borgo Mogliano, Camerino e Atletico Azzurra Colli. E ieri ha rifilato un tris di reti nella finalissima alla Castelfrettese. Con il gol di Alla nella frazione iniziale, con il terzo gol di Cirrottola nel finale. E nel mezzo la perla del giocatore di casa, Federico Melchiorri. "Sono felice, abbiamo portato a casa questo trofeo, un risultato importante - dice l’attaccante classe 1987, un passato anche in A -. Siamo scesi in campo belli concentrati, con la giusta mentalità, una giornata estremamente positiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Melchiorri. "Il nostro sogno è l’Eccellenza»

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